В России увеличилось число автосалонов по продаже китайских марок

Количество автосалонов в РФ, предлагающих в 2022 году автомобили китайских брендов, превысило 1 тыс. дилерских центров. Об этом 3 февраля сообщили аналитики авторынка агентству «РИА Новости».

Уточняется, что общее количество таких шоу-румов составило 1041 точку.

«Лидером по числу открытых салонов стала марка Omoda (прибавилось 108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного дилерского центра лучшим по-прежнему остается бренд Haval (285 автомобилей)», — отметили аналитики, анализируя итоги прошедшего года.

Быстрее всего в 2022 году сумели нарастить сеть бренды, которые входят в концерн Chery. После лидирующей марки Omoda на втором месте Exeed — у бренда прибавилось 102 автосалона. Замкнула топ-3 непосредственно сама марка Chery, у которой в 2022 году прибавилось 62 автосалона, а всего стало 183.

Более скромные результаты показали компании Geely (57) и FAW (49).

Специалисты российского авторынка отметили, что любому дилерскому центру по продаже машин для прибыльной работы нужно гораздо больше автомобилей, чем продается сейчас.

Так, у Haval среднее количество автомобилей, проданных одним автосалоном, составляло 285 штук, у Chery — 210, а у Geely — 172. На этом фоне автосалоны по продаже марки Lada реализовали в 2022 году в среднем каждый по 623 новых авто. Возможно, поэтому в 2022 году в России закрылись 158 дилерских центров по продаже автомобилей китайских марок.

30 января «Автотор» сообщил, что на заводе приступили к производству китайских автомобилей марки Kaiyi. Первой моделью бренда стал седан E5. Под капотом установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с., в паре с которым на выбор будут предлагать либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо вариатор. Старт продаж седана Kaiyi E5 запланирован на I квартал 2023 года. На предприятии также уточнили, что до конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей Kaiyi.