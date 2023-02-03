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Корреспондент «Известий» показал работу минометчиков в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 3 февраля показал, как работают российские минометчики в зоне специальной военной операции.

На кадрах видно, как боец готовит снаряд, затем заряжает в миномет, а после стреляет.

«Работают наши минометчики в основном по пехоте и по раскрытым недавно блиндажам. Огонь ведется беглый. Успели только перезарядить <...> следующий выстрел», — сказал Кулага.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
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Он добавил, что минометчики работают в круглосуточном режиме, так как пехота постоянно запрашивает огневую поддержку.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу артиллерийской установки «Мста» по укрепрайону Вооруженных сил Украины на угледарском направлении.

В январе руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что в зоне специальной военной операции будут использоваться минометы с «умными» прицелами.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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