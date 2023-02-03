Реклама
Прямой эфир
Мир
В Гонконге заявили о продаже вооружения через черные рынки Украины
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит учебный пуск ракеты «Циркон»
Мир
Судан и Израиль продвинулись в вопросе нормализации отношений
Мир
Воздушную тревогу объявили в Запорожской области
Мир
Байдена призвали сбить китайский наблюдательный зонд в небе над США
Спорт
В Канаде поддержали позицию о нейтральном статусе для спортсменов из РФ
Экономика
Россияне впервые купили более 50 т золота
Мир
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Мир
СМИ узнали о предложении США отдать России 20% Украины за мир
Наука
Судьбу МКС решат на закрытом совете конструкторов 6 февраля
Мир
Турецкий депутат допустил вступление Швеции в НАТО
Мир
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Сюжет:

Экипаж гаубицы «Мста» уничтожил укрепрайон ВСУ на угледарском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в пятницу, 3 февраля, показал работу самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

«Обрабатываем окраины Угледара. Где-то снарядов 150 уже выпустили за три–четыре дня», — рассказал командир орудия с позывным «Медведь».

Окружение и дорога: в ДНР освободили село Благодатное
Для блокирования ВСУ в Артемовске осталось перерезать лишь одну трассу

Сообщается, что гаубицы уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и танки противника. Точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Задача — отрезать узлы снабжения и перекрыть каналы поставок вооружения угледарской группировке ВСУ.

Как отметил наводчик с позывным «Старый», есть прилеты и со стороны артиллерии противника, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее, 29 января, российские военнослужащие рассказали и показали работу по целям САУ «Мста-С». Ежедневно артиллеристы наносят поражение живой силе и технике противника с разных огневых рубежей, используя тактику «кочующего орудия».

27 января сообщалось, что миномет «Тюльпан» и гаубица «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Донбассе.

До этого, 16 января, артиллерист гаубицы «Мста-Б» с позывным Дубич рассказал почему считает работу орудия идеальной. По его словам, его отличает большая дальность и четкость. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023