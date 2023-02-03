Экипаж гаубицы «Мста» уничтожил укрепрайон ВСУ на угледарском направлении

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в пятницу, 3 февраля, показал работу самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста» по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении.

«Обрабатываем окраины Угледара. Где-то снарядов 150 уже выпустили за три–четыре дня», — рассказал командир орудия с позывным «Медведь».

Сообщается, что гаубицы уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и танки противника. Точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Задача — отрезать узлы снабжения и перекрыть каналы поставок вооружения угледарской группировке ВСУ.

Как отметил наводчик с позывным «Старый», есть прилеты и со стороны артиллерии противника, в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее, 29 января, российские военнослужащие рассказали и показали работу по целям САУ «Мста-С». Ежедневно артиллеристы наносят поражение живой силе и технике противника с разных огневых рубежей, используя тактику «кочующего орудия».

27 января сообщалось, что миномет «Тюльпан» и гаубица «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Донбассе.

До этого, 16 января, артиллерист гаубицы «Мста-Б» с позывным Дубич рассказал почему считает работу орудия идеальной. По его словам, его отличает большая дальность и четкость. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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