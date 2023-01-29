Военнослужащие рассказали и показали работу по целям артустановок «Мста-С»

Расчет самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» Южного военного округа (ЮВО) работает по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Ежедневно артиллеристы наносят поражение живой силе и технике противника с разных огневых рубежей, используя тактику «кочующего орудия», рассказали в Минобороны 29 января.

«Мы бьем по укрепрайонам, артиллерии. Выполняем как контрбатарейную борьбу, так и плановые цели. Интенсивность максимальная. В день почти полные бока выстреливаем, то есть 46 штук боекомплектов улетают точно с одной машины. Ну и постоянно пытаемся менять места, потому что контрбатарея не спит у врага», — рассказал военнослужащий ВС РФ

Его коллега — военнослужащий ВС РФ с позывным Двина добавил, что среди целей может быть пехота, пехота укрытая, артиллерийские орудия, ракетные системы залпового огня, личный состав противника, какие-то пункты управления, склады с боеприпасами.

«А могут быть и пристрелянные цели — перекрестки, куда можно быстро навести и отработать, так как знаешь остановки противника на них», — уточнил Двина.

Минобороны напомнило, что передовые корректировщики и операторы БПЛА передают координаты цели, после чего расчет САУ наносит огневое поражение. Слаженные и эффективные действия артиллеристов ЮВО препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

27 января бойцы Вооруженных сил России рассказали корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, как расчеты минометного орудия «Тюльпан» и гаубицы «Мста-Б» работают по позициям ВСУ на донецком направлении. Орудия наносят удары по украинским позициям в районах Марьинки и Красногоровки.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 20 января продемонстрировал, как российские артиллеристы наносят мощные удары из гаубиц Д-20 по пехоте Вооруженных сил Украины в Марьинке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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