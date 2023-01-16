Артиллерист ЮВО назвал идеальной работу гаубицы «Мста-Б» в зоне СВО

Артиллерийские расчеты Южного военного округа ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление мотострелковых и танковых подразделений. Артиллерист гаубицы «Мста-Б» с позывным Дубич рассказал в понедельник, 16 января, почему считает работу орудия идеальной.

«Правильная выверка, правильное ориентирование, точность наводчиков. Это орудие показало себя идеально. 10 из 10. Мы работали на разных орудиях, и это показало себя очень хорошо. Дальность у него больше, четкость. Поражали и БМП противника, и пехоту, попадали в блиндажи и доты (долговременная огневая/оборонительная точка. — Ред.)», — рассказал артиллерист с позывным Дубич.

На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Мста-Б» уничтожили закрытые огневые позиции Вооруженных сил Украины. В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-Б» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 км.

По словам командира подразделения с позывным Сорок первый, артиллерия и пехота работают совместно, чтобы не давать противнику подтягивать резервы. Поэтому важно, чтобы на страже всегда стояли 152-е, «Грады», «Гиацинты».

15 января стало известно, что российские расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по украинским позициям на запорожском направлении.

В этот же день Минобороны РФ показало работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» в зоне СВО. Артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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