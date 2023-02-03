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Мишустин заявил о позитивной динамике по ряду ключевых направлений ЕАЭС

Мишустин: негативные прогнозы относительно стабильности в ЕАЭС не оправдались
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Негативные прогнозы относительно стабильности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не оправдались. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.

Он подчеркнул, что попытки коллективного Запада навязать свою гегемонию уже привели к нарушению торговых связей и усилили проблемы продовольственной безопасности. По его словам, больше всего это ударило по жителям в менее развитых странах, но отразилось и на ЕАЭС.

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«Однако негативные прогнозы относительно стабильности нашего союза не оправдались. В период с января по ноябрь прошлого года спад ВВП составил всего 1,2%, при этом промышленное производство осталось практически на том же уровне, что и в прошлом году, и превысило $1,5 трлн», — отметил Мишустин.

Кроме того, по ряду ключевых направлений ЕАЭС имел позитивную динамику, добавил премьер-министр РФ.

Также Мишустин призвал ЕАЭС объединить усилия для внедрения передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики.

23 января президент России Владимир Путин заявил о том, что убежден в шансах ЕАЭС стать одним из мощных и самодостаточных центров нового многополярного мира. Российский лидер также подчеркнул, что крайне важными остаются совместные взаимодействия стран — участниц ЕАЭС в области развития технологического потенциала, энергетической сферы и в работе по проведению цифровой трансформации.

Ранее, 14 декабря 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что страны — члены ЕАЭС скоро перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в долларах США. Министр также отметил, что союз является одним из наиболее динамично развивающихся региональных объединений.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

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