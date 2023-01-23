Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил о том, что убежден в шансах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стать одним из мощных и самодостаточных центров нового многополярного мира. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Очевидно, что у Союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕврАзЭС независимых государств», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что крайне важными остаются совместные взаимодействия стран — участниц ЕАЭС в сферах развития технологического потенциала, энергетической сферы, в работе по проведению цифровой трансформации и ряде других стратегических направлений.

«Рассчитываем на тесное взаимодействие и поддержку со стороны государств — членов ЕврАзЭС в практической реализации приоритетов российского председательства в 2023 году. Убеждены, что вместе мы добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества на благо наших народов», — резюмировал российский лидер.

Ранее, 14 декабря 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в долларах США. Министр также отметил, что ЕАЭС является одним из наиболее динамично развивающихся региональных объединений.

До этого, 9 декабря, в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам заседания президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в рамках ЕАЭС планируется создать единый рынок газа. Кроме того, как отметил глава государства, также достигнуты договоренности о создании механизма по поддержке совместной кооперационной деятельности в сфере промышленности.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.