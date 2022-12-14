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Лавров заявил о скором отказе ЕАЭС от расчета торговой статистики в долларах

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Фото: REUTERS/Lee Jae-Won
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Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) скоро перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в долларах США, убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступая 14 декабря на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», глава российского МИДа заявил, что ЕАЭС является одним из наиболее динамично развивающихся региональных объединений.

«Он объединяет без малого 185 млн потребителей, а совокупный валовый доход составляет свыше $2 трлн. Хотя нужно уже переходить на статистику в других валютах, но пока по инерции мы считаем в долларах, но вскоре, я убежден, это пройдет», — отметил Лавров.

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По его словам, уже сейчас действует соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром. Кроме того, ведутся переговоры с Ираном и Египтом, планируется запуск официальных переговоров о преференциальной торговле с Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Поддерживаются соответствующие контакты с Израилем, действует совместная группа по изучению целесообразности заключения соглашения с еще одним соседом — Монголией», — подчеркнул Лавров.

9 декабря в Бишкеке прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам заседания президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в рамках ЕАЭС планируется создать единый рынок газа. Кроме того, как отметил глава государства, также достигнуты договоренности о создании механизма по поддержке совместной кооперационной деятельности в сфере промышленности.

По данным Кремля, среди других тем обсуждались создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Еще одна из центральных тем — потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и ОАЭ.

28 ноября стало известно, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м получили Узбекистан и Куба.

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