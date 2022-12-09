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Путин заявил о создании единого рынка газа в рамках ЕАЭС

Путин: ЕАЭС должен добиться создания единого рынка газа в ближайшие пару лет
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В ближайшие два года в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется создать единый рынок газа. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«В ближайшее время мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно — добиться создания единого рынка газа [в ЕАЭС], в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии», — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, как отметил глава государства, также достигнуты договоренности о создании механизма по поддержке совместной кооперационной дейтсельности в сфере промышленности.

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«Перспективы у нас хорошие. Нужно напряженно работать, я думаю, что мы по многим из этих позиций добьемся результатов», — подчеркнул президент.

Создание общего рынка газа и налаживание механизмов работы промышленных коопераций стали ключевыми темами обсуждения на саммите. По данным Кремля, среди других тем обсуждались создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС и развитие единого рынка услуг. Еще одна из центральных тем — потенциальное соглашение о свободной торговле между союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

28 ноября стало известно, что в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступают за создание универсальной платежной системы, предполагающей выпуск общей платежной карточки (БРИКС + ЕАЭС), объединяющей национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), государств — членов ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.). Таким образом, на горизонте 2025 года ожидается создание условий для свободного движения капитала и оказания финансовых услуг в ЕАЭС.

Международное объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м получили Узбекистан и Куба.

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