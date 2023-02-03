В США начали собирать деньги для отправки опытных механиков на Украину

В США начали сбор средств для того, чтобы оплатить отправку квалифицированных механиков для починки отправленной на территорию Украины западной техники. Об этом 3 февраля пишет газета Politico.

«Группа бывших офицеров и частных спонсоров собирает деньги, чтобы отправить западных механиков ближе к украинским линиям фронта, где они будут ремонтировать поврежденное в боях оружие и технику, которые наводняют страну», — указано в публикации.

Отмечается, что организаторы проекта Trident Support надеются собрать средства для отправки 100–200 обученных контрактников, которые будут отправлены на Украину для внедрения в небольшие группы для оказания ремонтной поддержки.

По информации издания, одним из главных организаторов является подполковник в отставке Александр Виндман, в прошлом выступавший в качестве свидетеля по делу об импичменте бывшему президенту США Дональду Трампу.

«Все возможные ресурсы поступают на склады и передовые базы в Польше, а на Украине в основном они сами по себе», — отметил Виндман в ходе беседы с газетой.

По его словам, он рассчитывает изменить сложившуюся ситуацию в ближайшие недели, если проект по сбору средств позволит привлечь необходимых специалистов.

По информации издания, на данный момент украинским механикам приходится время от времени совершать звонки в Польшу для того, чтобы американские военные, расквартированные на базе НАТО, могли помочь им с ремонтом.

Как сообщает Politico, Виндман и его группа получили достаточное количество частного финансирования для того, чтобы начать работу уже в марте текущего года. В газете отметили, что как минимум одна компания уже заявила о своем желании поставлять запчасти и материалы на Украину для более быстрого ремонта.

Ранее, 1 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила, что 3 февраля США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут снаряды GLSDB.

До этого, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили о том, что общий объем нового пакета помощи Киеву от Вашингтона с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.