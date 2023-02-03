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Польские фермеры заявили о риске разорения из-за украинского зерна

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Фото: Global Look Press/Madeleine Lenz
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Фермеры в Польше предупредили о возможном разорении из-за ввоза в страну зерна из Украины. Об этом 2 февраля сообщила радиостанция RMF24.

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«Они утверждают, что не могут продать польскую пшеницу даже по 1000 злотых (16 тыс. рублей) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно», — говорится в публикации.

Один из фермеров заявил RMF24, что текущая ситуация может привести к «крестьянскому восстанию».

«Суть дела состоит в будущем наших семейных ферм, на которое правительство сделало ставку. Это не сходит с уст всех правительств уже три десятилетия. Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством», — заявил он.

Организатор фермерского протеста Роман Кондрув предупредил, что польских аграриев может ждать разорение.

«Мы должны привлечь внимание к нашей ситуации, потому что в противном случае мы разоримся», — отметил он.

Ранее, 2 февраля, польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают против поставок украинского зерна под видом технического, на которое не распространяется контроль качества.

Ранее, 30 января, вышел доклад о том, что импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза. Публикацию подготовили представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.

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