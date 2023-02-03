Польские фермеры заявили о риске разорения из-за украинского зерна

Фермеры в Польше предупредили о возможном разорении из-за ввоза в страну зерна из Украины. Об этом 2 февраля сообщила радиостанция RMF24.

«Они утверждают, что не могут продать польскую пшеницу даже по 1000 злотых (16 тыс. рублей) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно», — говорится в публикации.

Один из фермеров заявил RMF24, что текущая ситуация может привести к «крестьянскому восстанию».

«Суть дела состоит в будущем наших семейных ферм, на которое правительство сделало ставку. Это не сходит с уст всех правительств уже три десятилетия. Сегодня дело доходит до того, что нас в одночасье столкнули с украинским индустриальным сельским хозяйством», — заявил он.

Организатор фермерского протеста Роман Кондрув предупредил, что польских аграриев может ждать разорение.

«Мы должны привлечь внимание к нашей ситуации, потому что в противном случае мы разоримся», — отметил он.

Ранее, 2 февраля, польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они выступают против поставок украинского зерна под видом технического, на которое не распространяется контроль качества.

Ранее, 30 января, вышел доклад о том, что импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза. Публикацию подготовили представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.