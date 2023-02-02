Польские фермеры перекрыли границу с Украиной

Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Об этом 2 февраля сообщил журнал Tygodnik Zamojski.

Аграрии перекрыли дороги с помощью тракторов. Они также развернули плакаты с надписью «Польские продукты — здоровые, техническое зерно — символ лжи и извращенности власть имущих».

Акции протеста проходят у пропускных пунктов Хребенне, Дорохуске, Корчове и Медыке, а также у погрузочного терминала в Воле-Жидовске. Они продлятся до полуночи. Фермеры выступают против поставок украинского зерна под видом технического, на которое не распространяются контроль качества.

Ранее, 30 января, вышел доклад о том, что импорт недорогой сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, что создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза. Публикацию подготовили представители Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши. В настоящее время власти страны намерены вернуть пошлины на украинскую сельхозпродукцию.