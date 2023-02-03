Реклама
Прямой эфир
Общество
В России выявили второй случай варианта коронавируса «Кракен»
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали от отравления газом в Якутии
Общество
Между Сахалином и Курилами возобновили авиасообщение после циклона
Общество
В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
Армия
В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских боевиков
Общество
Кириенко поручил следить за ценами в Херсонской и Запорожской областях
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд
Мир
В ЦАР при поддержке инструкторов РФ разгромили большую часть банд
Мир
Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС
Мир
Канада намерена обезопасить свое небо из-за появления в США якобы шпионского шара КНР
Мир
Премьер-министр Норвегии объявил об увеличении помощи Украине
Армия
В ЛНР украинские военные открыли огонь по решившимся сдаться в плен сослуживцам
Сюжет:

В России выявили второй случай варианта коронавируса «Кракен»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй случай варианта коронавируса «Кракен» выявлен в России, сообщила 3 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лабораторией Роспотребнадзора <...> выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 «Кракен», — говорится в сообщении.

Тут и штамм: математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»
Скажется ли экспансия нового варианта коронавируса на уровне заболеваемости

Пациент проживает в Туве. Заболевший переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий.

12 января в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первого случая «Кракена» в стране. Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы. Она выздоровела.

Инфекционист Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» отмечал, что самыми частыми проявлениями «Кракена» являются лихорадка, ринит и кашель.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вариант коронавируса «Кракен» не стал более заразным.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеванием Владимир Чуланов подчеркивал, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «Кракена».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023