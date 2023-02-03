В России выявили второй случай варианта коронавируса «Кракен»

Второй случай варианта коронавируса «Кракен» выявлен в России, сообщила 3 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.

«Лабораторией Роспотребнадзора <...> выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 «Кракен», — говорится в сообщении.

Пациент проживает в Туве. Заболевший переносит инфекцию в легкой форме, без тяжелых клинических последствий.

12 января в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первого случая «Кракена» в стране. Заболевшей оказалась 32-летняя жительница Пензы. Она выздоровела.

Инфекционист Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» отмечал, что самыми частыми проявлениями «Кракена» являются лихорадка, ринит и кашель.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вариант коронавируса «Кракен» не стал более заразным.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеванием Владимир Чуланов подчеркивал, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «Кракена».