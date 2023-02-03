Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит учебный пуск ракеты «Циркон»

Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в ходе международных учений произведет учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил источник агентства ТАСС.

«В ходе предстоящих в феврале учений с ВМС ЮАР и Китая впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового «Циркона» с корабля», ― рассказал он.

Отмечается, что это станет первым случаем применения «Цирконов» на международных учениях.

Ранее, 25 января, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в соответствии с учебной обстановкой отработал организацию ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели в западной части Атлантики, имитирующей находящейся на удалении корабль условного противника.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что экипаж «Адмирала Горшкова» работает профессионально и беспокоиться о его ракетах «Циркон» безосновательно.

До этого, 10 января, экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море. Учения проходили при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки. Также моряки отработали отражение средств воздушного нападения противника.

4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», несущего на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон». Президент назвал начало боевого похода корабля знаменательным событием.

Министр обороны России Сергей Шойгу, также участвовавший в церемонии выхода судна на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота России в июле 2018 года.

В декабре 2022 года корабль совершил межфлотский переход и прибыл на главную базу Северного флота — город Североморск — после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.