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Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
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Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике

В США отметили профессионализм экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» работает профессионально в западной части Атлантики и беспокоиться о его ракетах «Циркон» безосновательно, заявила в четверг, 26 января, на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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«Мы не видели никакого непрофессионального, небезопасного поведения. И поэтому нет причин для беспокойства», — ответила она на вопрос о прошедшем недавно учении фрегата по применению гиперзвукового оружия.

25 января «Адмирал Горшков», в соответствии с учебной обстановкой, отработал организацию ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей находящейся на удалении корабль условного противника.

В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» примет в них участие, согласно данным информированного источника.

Ранее, 10 января, сообщалось, что экипаж фрегата провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Моряки отрабатывали отражение средств воздушного нападения условного противника в сложных гидрометеорологических условиях.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», назвав событие знаменательным. Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России.

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