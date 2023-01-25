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Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия

Фрегат «Адмирал Горшков» провел в Атлантике учение по применению гиперзвуковых «Цирконов»
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования. Кадры выполнения учебной задачи 25 января предоставила пресс-служба Северного флота.

«Сегодня проводилось корабельно-боевое учение по нанесению ракетного удара по надводной цели противника. На дальности более 900 км было применено гиперзвуковое оружие — ракета «Циркон». Эффективность составила одна единица. То есть в нашем варианте электронным пуском и работой всего корабельного боевого расчета были подтверждены все те характеристики, которые были заложены в этот комплекс, которые он показывал на предварительных и на государственных испытаниях», — рассказал командир фрегата Игорь Крохмаль.

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В соответствии с учебной обстановкой «Адмирал Горшков» отработал организацию ракетного удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей находящейся на удалении корабль условного противника.

В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» примет в них участие, согласно данным информированного источника.

Ранее, 10 января, сообщалось, что экипаж фрегата провел учение по противовоздушной обороне в Норвежском море. Моряки отрабатывали отражение средств воздушного нападения условного противника в сложных гидрометеорологических условиях.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. Особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

4 января президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков», назвав событие знаменательным. Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России.

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