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Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в учениях с КНР и ЮАР

ТАСС: носитель ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с КНР и ЮАР
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях военно-морских сил Китая и ЮАР. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил военно-дипломатический источник в беседе с ТАСС.

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«Адмирал Горшков» при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР», ― рассказал он.

Совместные учения ВМФ России, ЮАР и Китая пройдут с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана.

Ранее, 19 января, стало известно, что экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков» отработал полеты в сложных погодных условиях и провел воздушную разведку в водах Атлантического океана.

Летчики провели разведку местности по маршруту следования корабля. Затем они отработали взлет и посадку на площадку судна во время его движения. Волнение моря в этот момент достигало трех баллов при ветре около 15 м/с.

10 января экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море. Учения проходили при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки. Также моряки отработали отражение средств воздушного нападения противника.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года.

В декабре 2022 года корабль совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.

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