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В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы

Замглавы МИД РФ Грушко заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в Совет Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не видит для себя смысла возвращаться в Совет Европы, поскольку эта организация перестала стремиться обеспечить единство европейских народов. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в пятницу, 3 февраля.

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«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для «достижения большего единства» европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — цитирует Грушко «Парламентская газета».

В то же время выход Москвы из международных договоров с Советом Европы не окажет влияния на защиту прав человека в России.

«Вокруг этой темы возникают не только необоснованные опасения, но и недобросовестные спекуляции. На самом деле никаких серьезных последствий для системы защиты прав человека в нашей стране мы не прогнозируем», — подчеркнул Грушко.

По мнению замглавы МИД России, Конституция России гарантирует людям больше прав и свобод, чем Европейская конвенция по правам человека и другие европейские договоры.

Помимо этого, Грушко обратил внимание на предельную политизированность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который сейчас используется как «средство сведения счетов» с Россией.

Ранее, 23 января, в МИД России заявили, что отказались платить взнос в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН вынуждено, сославшись на деструктивную линию США и стран Евросоюза (ЕС).

В тот же день генпрокурор России Игорь Краснов в разговоре с «Известиями» сообщил, что Генпрокуратура России выполнила постановления ЕСПЧ даже после выхода из состава Совета Европы. В результате 476 заявителей получили присужденные им компенсации общей суммой в €4,65 млн. По мнению российского внешнеполитического ведомства, ряд стран с нарушением регламентов «продавили» в ЕЭК абсолютно нелегитимные решения об ограничении действий и возможностей РФ.

17 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Инициатива касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах СЕ, Европейской социальной хартии и еще порядка 10 протоколов.

До этого, 15 марта, Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным.

В тот же день в МИД РФ отметили, что решение не повлияет на права и свободы граждан РФ. В ведомстве также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

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