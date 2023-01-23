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Россия после выхода из СЕ выплатила €4,65 млн по решениям ЕСПЧ

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Генпрокуратура РФ исполнила постановления ЕСПЧ, вступившие в силу до того, как наша страна вышла из Совета Европы. С марта 476 заявителей получили присужденные им компенсации на €4,65 млн, заявил «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов.

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«15 марта президент России Владимир Путин принял решение о выходе нашей страны из Совета Европы. В тот же день СЕ был официально проинформирован об этом. И с этой же даты прекращено взаимодействие с Европейским Судом по правам человека и исполнение обязательств в рамках ЕКПЧ. Вместе с тем Европейский Суд в отсутствие правовых оснований признал себя компетентным рассматривать жалобы, поданные против РФ, на предполагаемые нарушения ЕКПЧ, имевшие место до 16 сентября», — напомнил он.

Игорь Краснов подчеркнул: подобные грубые нарушения норм международного права Советом Европы свидетельствуют лишь о том, что механизмы этой организации используются в качестве инструмента для решения геополитических задач отдельных авторов, которые продвигают дискриминационные решения в отношении нашей страны.

«Для соблюдения интересов РФ был принят закон, на основании которого Генпрокуратура продолжила исполнение уже вынесенных постановлений ЕСПЧ, вступивших в силу до 15 марта 2022 года. С этого момента 476 заявителей получили присужденные им денежные компенсации, общая сумма превысила €4,65 млн», — рассказал генпрокурор.

Он добавил, что выход России из Совета Европы не влечет умаления прав человека в нашей стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Игоря Краснова «Известиям»:

«Прокуратура всё больше делает акцент на своей правозащитной функции»

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