МИД объяснил отказ РФ платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Решение отказаться от выплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН носит вынужденный характер и связано с деструктивной линией США и стран Евросоюза (ЕС). Об этом 23 января сообщается на сайте МИД России.

«Указанные государства с нарушением внутренних процедур «продавили» в Исполнительном комитете ЕЭК ООН ряд нелегитимных решений, нацеленных на ограничение взаимодействия России и Комиссии. Практическим результатом таких действий стала фактическая блокировка российских проектов технического содействия в ЕЭК ООН», — говорится в публикации ведомства.

В ней также отмечается, что действия ЕС и США подорвали авторитет и эффективность комиссии. Кроме того, из-за этого пострадали государства Центральной Азии и Закавказья, которым Россия оказывала содействие в рамках совместных с ЕЭК проектов.

«За 15 лет российского донорства таких проектов было реализовано более ста. Сферы содействия самые разнообразные: развитие городской мобильности, укрепление безопасности плотин, внедрение инновационных решений в энергетике и на транспорте, повышение эффективности госуправления. Проекты всегда оставались востребованными, а наше взаимодействие с Секретариатом ЕЭК ООН при их реализации — эффективным и взаимовыгодным», — подчеркивается в сообщении.

Также в МИД РФ заверили, что готовы вернуться к практике внесения российских добровольных взносов в Комиссию после восстановления конструктивного и уважительного диалога. Кроме того, практика финансирования других проектов по линии ООН будет продолжена.

Об отказе России платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН стало известно 18 января. Соответствующая инициатива была принята премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

17 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы (СЕ).

В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы по собственной инициативе. По словам депутата Госдумы и главы российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ Петра Толстого, ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих политических интересов.