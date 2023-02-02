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Трое пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Сирии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nayef Alaboud
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Три человека получили легкие ранения в результате взрыва на пригородной дороге к западу от сирийского города Дераа. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека, степень тяжести ранений не уточняется.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее, 30 января, трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов в сирийской провинции Латакия.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров подчеркнул, что атака проводилась из района Калаз-Тахтани.

В тот же день неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии после их въезда с территории Ирака. В колонне двигалось шесть грузовиков, они были уничтожены, а их водители убиты или ранены.

22 января Олег Егоров сообщил о ранении двух сирийских военных в результате атаки террористов, использовавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

6 января Егоров также сообщал, что террористы при помощи беспилотника ранили четырех сирийских военнослужащих в идлибской зоне деэскалации. По словам представителя Минобороны России, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций, которые занимают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В провинции Идлиб было три обстрела, в провинции Латакия ― два.

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