Трое сирийских военных ранены при обстрелах в Латакии

Трое сирийских военнослужащих получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов в провинции Латакия. Об этом 30 января сообщил во время брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

«В провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-тахтани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кара-джегас, трое сирийских военнослужащих получили ранения», — сказал он.

Он также сообщил о том, что представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Пхекат. Населению было выдано 300 продовольственных наборов весом 2,9 т.

В тот же день неопознанные самолеты обстреляли группу грузовиков на востоке Сирии после их въезда с территории Ирака. В колонне двигалось шесть грузовиков, они были уничтожены, а их водители убиты или ранены.

22 января в провинции Латакия в результате террористической атаки с использованием беспилотника пострадали двое сирийских военных. Атаку инициировали террористы из района Эз-Зиара.

6 января четверо сирийских военных пострадали в результате атаки террористов, использовавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в идлибской зоне деэскалации. За сутки в этой зоне было зафиксировано пять обстрелов со стороны группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

В декабре трое сирийских военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. В то же время со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.