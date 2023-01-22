Двое сирийских военных ранены при ударе беспилотника террористов

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил, что двое сирийских военных пострадали в результате атаки террористов, использовавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 22 января.

«В провинции Латакия в результате удара с использованием беспилотного летального аппарата, запущенного террористами из района Эз-Зиара по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кухбания, ранено два сирийских военнослужащих», — сказал Егоров.

Ранее, 6 января, Егоров также сообщал, что террористы при помощи беспилотника ранили четырех сирийских военнослужащих в идлибской зоне деэскалации. По словам представителя Минобороны России, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций, которые занимают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). В провинции Идлиб было три обстрела, в провинции Латакия ― два.

4 января Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации. По его информации, боевики планируют обстрелять позиции правительственных войск на направлении Аль-Атареб и Кафер-Джум.

Двое сирийских военных 31 декабря погибли от атаки БПЛА в провинции Латакия. Тогда же боевики «Джебхат ан-Нусры» четыре раза обстреляли территории в провинциях Идлиб и Латакия.

До этого, 23 декабря, трое сирийских военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. В то же время со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.