Реклама
Прямой эфир
Общество
Патриарх Кирилл назвал жалкими попытки разрушить УПЦ
Мир
Белый дом направит странам НАТО почти $700 млн для покупки оружия
Общество
Путин прибыл на рождественскую службу в храм в Кремле
Мир
Учитель пострадал в результате стрельбы в школе в США
Общество
Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя
Мир
В США не увидели предпосылок к скорейшему завершению боев на Украине
Мир
Глава МО Украины назвал боевиков ВСУ исполнителями миссии НАТО
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за непогоды
Мир
Депутат бундестага ФРГ назвала ошибкой поставки Украине БМП Marder
Происшествия
Самолет с задымлением на борту успешно сел в Астрахани
Общество
Пушилин и Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке
Мир
Новый посол США в РФ будет добиваться возобновления выдачи виз

Боевики ранили четырех сирийских военных с помощью беспилотника

В Сирии беспилотник террористов нанес удар по правительственным войскам, четыре человека ранены
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четверо сирийских военных пострадали в результате атаки террористов, использовавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Отложенный механизм: Дамаск готов к переговорам с курдами и Анкарой
Что может помешать Турции начать военную операцию на севере Сирии

«В провинции Идлиб в результате удара с применением беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Айн-Шаммас по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Наура, ранено четыре сирийских военнослужащих», ― отметил Егоров.

Всего же, по словам представителя Минобороны России, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций, которые занимают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). А провинции было три обстрела, в провинции Латакия ― два.

Ранее, 4 января, Олег Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации. По его информации, боевики планирют обстралять позиции правительственных войск на направлении Аль-Атареб и Кафер-Джум.

31 декабря двое сирийских военных погибли от атаки БПЛА в провинции Латакия. Тогда же боевики «Джебхат ан-Нусра» четыре раза обстреляли территории в провинции Идлиб и Латакия.

До этого, 23 декабря, трое сирийских военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. В то же время со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023