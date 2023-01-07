Боевики ранили четырех сирийских военных с помощью беспилотника

Четверо сирийских военных пострадали в результате атаки террористов, использовавших беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в идлибской зоне деэскалации. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В провинции Идлиб в результате удара с применением беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Айн-Шаммас по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Наура, ранено четыре сирийских военнослужащих», ― отметил Егоров.

Всего же, по словам представителя Минобороны России, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны позиций, которые занимают боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). А провинции было три обстрела, в провинции Латакия ― два.

Ранее, 4 января, Олег Егоров заявил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации. По его информации, боевики планирют обстралять позиции правительственных войск на направлении Аль-Атареб и Кафер-Джум.

31 декабря двое сирийских военных погибли от атаки БПЛА в провинции Латакия. Тогда же боевики «Джебхат ан-Нусра» четыре раза обстреляли территории в провинции Идлиб и Латакия.

До этого, 23 декабря, трое сирийских военнослужащих погибли и еще четверо получили ранения в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб. В то же время со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.