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Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев заявила о планах ввести новые антироссийские санкции к 24 февраля. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает AFP News Agency в своем Twitter.

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«ЕС хочет ввести новые санкции против России к 24 февраля, к годовщине военного конфликта», — приводит ее слова RT.

Как пишет НСН, это будет обещанный 10-й пакет антироссийских санкций. Подробностей нового санкционного пакета она не раскрыла, отмечает телеканал «360».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии новые санкции против России. Он призвал руководство ЕС усилить давление на РФ, поскольку введение новых ограничений, по его мнению, значительно замедлилось. Кроме того, он посетовал, что Россия слишком быстро адаптируется к рестрикциям.

Урсула фон дер Ляйен вместе с 14 комиссарами приехала в Киев за день до саммита «Евросоюз – Украина», который пройдет 3 февраля, пишет сайт aif.ru. Она заявила, что ее визит является «мощным сигналом поддержки всей стране».

Ранее Европарламент призвал сраны ЕС «как можно скорее» принять 10-й пакет антироссийских санкций, а также призвал запретить работу в Европейском союзе всему российскому бизнесу и отказаться от импорта урана из России, пишет сайт kp.ru.

В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставку нефти странам, которые установили ценовой потолок, отмечает REGNUM.

25 января президент РФ Владимир Путин в очередной раз назвал защиту людей и России главной целью спецоперации. По его словам, Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

Территории ДНР и ЛНР регулярно подвергаются обстрелу со стороны украинских боевиков, в том числе натовскими снарядами и из РСЗО, отмечает телеканал «Звезда».

17 января фон дер Ляйен анонсировала планы ввести юбилейный, 10-й пакет санкций против России. Как отмечает Life.ru, документ должен будет закрыть лазейки в уже принятых мерах. Уже действующие антироссийские санкции решили продлить еще на полгода.

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских санкций были введены в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западным странам не удалось исключить Россию из глобальной экономики. По его словам, «их попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима».

Глава кабмина также отметил, что благодаря оперативным действиям российских властей удалось не допустить расшатывания экономики.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, напоминает «Москва 24».

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