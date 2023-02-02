Лавров обсудил с первым замглавы МИД Китая двустороннее сотрудничество и туризм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с первым заместителем главы МИД Китая Ма Чжаосюя, на которой обсуждалось восстановление турпотока между странами и двустороннее сотрудничество. Об этом 2 февраля сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Обе стороны выступили за восстановление туризма, а также очных контактов, людских и гуманитарных обменов между странами в условиях снятия карантинных ограничений.

Кроме того, Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между государствами. Был отмечен высокий уровень двусторонней координации в рамках ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных организаций.

Также во время встречи главы внешнеполитических ведомств выразили неприятие попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств и сдерживать их развитие с помощью санкций и иных нелегитимных методов.

«Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», — говорится в сообщении МИД РФ.

1 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты допустили стратегическую ошибку, начав конфликт с ядерными державами Россией и Китаем. Он отметил, что Вашингтон готовится к войне с КНР за Тайвань, формально придерживаясь при этом политике «одного Китая».

30 января издание Military Times сообщило, что национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. По данным обозревателя Меган Майерс, учения Northern Strike, проведенные в январе на севере штата Мичиган, проверяли готовность нацгвардейцев к действиям в условиях низких температур.

27 января Лавров указал на неспособность Запада остановить формирование новых центров экономической и политической силы в мире. Он также назвал процесс формирования многополярного мира объективным и неостановимым.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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