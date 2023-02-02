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Антонов назвал ошибкой курс США на конфликт с Россией и Китаем

Посол РФ назвал стратегической ошибкой курс Вашингтона на конфликт с Москвой и Пекином
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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США допустили стратегическую ошибку, начав конфликт с ядерными державами Россией и Китаем. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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«Мне кажется, что американцы сделали важную стратегическую ошибку. Они, по сути дела, начали конфликт с двумя ядерными державами или, говоря простым языком, попытаются воевать на два фронта. Вы посмотрите репортажи, которые идут из Пентагона, на центральных американских каналах, о том, что Вашингтон готовится к войне с Китаем за Тайвань, причем ― опять вы упомянули «красные линии» ― «красных линиий» никаких нет, и, в общем-то, я плохо себе представляю, как американцы начнут прямые военные действия с Китаем за Тайвань», ― отметил дипломат.

При этом США, по словам Антонова, формально привержены политике «одного Китая».

Накануне американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что вооруженные силы США плохо подготовлены для возможной войны с Китаем. Он пояснил, что у Пекина больше кораблей, самолетов и ракет, чем у Вашингтона.

Кроме того, Тайвань недостаточно готов к тому, чтобы открыто конфликтовать с КНР.

Ранее, 30 января, издание Military Times написало, что национальная гвардия США начала готовиться к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. В частности, подразделения военнослужащих провели учения для имитаций ведения боевых действий при низких температурах.

27 января генерал ВВС США Майк Минихан разослал своим подчиненным служебную записку, что через два года США вступят в войну с Китаем. По его мнению, Пекин может воспользоваться президентскими выборами в Соединенных Штатах в 2024 году для реализации операции по установлению контроля над Тайванем.

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