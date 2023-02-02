В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич 2 февраля заявил «Известиям», что НАТО принимает участие в украинском конфликте.

«Они (страны — члены НАТО. — Ред.) предоставляют оружие, обучение, информацию, и даже задействован некоторый персонал, потому что некоторые западные системы вооружения не смогли бы работать без них», — сказал Синчич.

Евродепутат сказал, что ранее думал, что НАТО — более серьезный альянс, но теперь он в этом не уверен.

«Если НАТО решило поддержать Украину в феврале 2022 года, почему они отправляют танки только сейчас — через год после начала конфликта? И американские танки прибудут только через год, а может быть, и никогда. Это беспорядок и разобщенность внутри альянса», — заключил Синчич.

30 января руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сказал, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».

При этом 27 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 годв в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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