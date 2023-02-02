Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Происшествия
Три человека умерли в Челябинской области от отравления кустарным алкоголем
Политика
Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу
Мир
Bloomberg заявил о смене США стратегии по Украине для быстрого окончания конфликта
Мир
Премьер-министр Финляндии подтвердила планы вступить в НАТО вместе со Швецией
Сюжет:

В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте

Евродепутат от Хорватии Синчич: НАТО принимает участие в украинском конфликте
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич 2 февраля заявил «Известиям», что НАТО принимает участие в украинском конфликте.

Пакетный снаряд: повлияют ли на ход СВО поставки Киеву дальнобойных ракет
И как это отразится на безопасности Крыма

«Они (страны — члены НАТО. — Ред.) предоставляют оружие, обучение, информацию, и даже задействован некоторый персонал, потому что некоторые западные системы вооружения не смогли бы работать без них», — сказал Синчич.

Евродепутат сказал, что ранее думал, что НАТО — более серьезный альянс, но теперь он в этом не уверен.

«Если НАТО решило поддержать Украину в феврале 2022 года, почему они отправляют танки только сейчас — через год после начала конфликта? И американские танки прибудут только через год, а может быть, и никогда. Это беспорядок и разобщенность внутри альянса», — заключил Синчич.

30 января руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сказал, что Великобритания уже вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией «лицом к лицу».

При этом 27 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 годв в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023