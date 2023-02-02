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В РАН оценили возможное улучшение отношений между РФ и Болгарией после выборов

Научный сотрудник РАН Кандель: не нужно ждать улучшения отношений между Москвой и Софией после избрания нового парламента Болгарии
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель 2 февраля объяснил «Известиям», почему президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске народного собрания и назначении парламентских выборов на 2 апреля.

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«Внутренний кризис в Болгарии длится уже больше года, поскольку не получалось сформировать регулярное правительство. Всё это время там правили так называемые служебные комитеты, которые назначаются президентами. Они имеют ограниченные полномочия, а их основная задача — провести следующие выборы. В прошлом году выборы проводились четырежды», — заявил эксперт.

По его словам, последняя попытка сформировать правительство провалилась, поэтому пришлось назначить дату очередных парламентских выборов. При этом, по мнению эксперта, их исход опять неясен.

Кандель также сообщил, что не стоит ожидать улучшения отношений между Москвой и Софией после избрания нового парламента в Болгарии.

«После начала спецоперации большинство партий в болгарском парламенте заняли антироссийскую позицию. Только небольшие и относительно непопулярные партии «Восход» и «Возрождение» относятся к Москве благосклонно. Этого, конечно, недостаточно, чтобы улучшать отношения. Можно ожидать только более активного участия Софии в антироссийских акциях», — сказал он.

В 2022 году президент Болгарии уже распускал парламент и назначал временное правительство. Это произошло 1 августа. Последние выборы в народное собрание состоялись 2 октября.

18 января 2023-го немецкое издание Welt опубликовало расследование, согласно которому бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в начале 2022 года инициировал отключение России от SWIFT и заморозку активов российского Центробанка. Как утверждает газета, многие главы европейских государств выразили сомнения по поводу этого предложения, однако затем комиссия ЕС поддержала его.

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