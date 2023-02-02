Журналисты нашли доказательства процветающей коррупции в фонде Шона Пенна

В благотворительном фонде Шона Пенна процветала коррупция и домогательства, об этом сообщил американский деловой журнал Bloomberg. При проверке журналисты выяснили, что $2 млн пожертвований на помощь Бразилии в борьбе с COVID-19 так и не дошли до республики. Масштабную финансовую поддержку от голливудского актера не получила и Украина, передает телеканал «Известия». Сотрудники фонда тратили средства на торжественные приемы, аренду номеров в отелях и полеты бизнес-классом.

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