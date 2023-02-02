Киану Ривз обратился в суд из-за преследующего его мужчины

Американский актер Киану Ривз обратился в суд с целью получить защиту от преследующего его мужчины, который пытается доказать свое родство с артистом. Об этом в среду, 1 февраля, написал портал TMZ.

«Адвокат звезды фильма «Матрица» обратился в суд, прося судью о защите Киану и его партнерши Александры Грант от 38-летнего мужчины по имени Брайан Диксон, который беспокоил их в течение нескольких месяцев», — сообщается в материале.

По словам самого актера, ему пришлось нанять частную фирму для расследования этого дела, поскольку Диксон продолжал появляться в доме актера без приглашения и находил разные пути на территорию дома.

В материале сообщается, что Диксон нарушал границы частной собственности шесть раз с ноября по январь. Так, в первый раз, 5 ноября, он вошел через боковые ворота и заснул на заднем дворе.

В следующий раз мужчина оставил подозрительный рюкзак на территории Ривза, в котором, по словам адвоката актера, был набор для тестирования ДНК, «очевидно, предназначенный для использования мистером Ривзом в бредовой попытке доказать, что они связаны родством».

Более того, поклонники Ривза утверждают, что Диксон продолжает публиковать тревожные сообщения в социальных сетях, называя себя Джаспер Кейт Ривз.

Отмечается, что на данный момент суд выдал временный запрет Диксону приближаться к Киану и Александре ближе чем на 100 ярдов (примерно 91 м), передает «Газета.Ru».

В ноябре 2022 года в Сети появился первый трейлер фильма «Джон Уик: Часть 4» с Киану Ривзом в главной роли. Отмечается, что лента продолжит историю наемного киллера по кличке Баба-яга.

Премьера картины назначена на 24 марта 2023 года. Главные роли в ней помимо Ривза исполнили Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и др.