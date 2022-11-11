Вышел первый трейлер фильма «Джон Уик 4»

В сети появился первый трейлер фильма «Джон Уик: Часть 4». Ролик был опубликован на официальном канале кинокомпании Lionsgate Movies 10 ноября.

Отмечается, что лента продолжит историю наемного киллера по кличке «Баба-Яга».

Премьера картины назначена на 24 марта 2023 года. Главные роли в ней сыграли Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и др.

Действие фильма развернется в США, Японии, Франции, Германии, а также в Иордании.

Режиссер фильма Чад Стахелски в августе заявил, что «Джон Уик: Часть 4» станет самым длинным за историю франшизы. Предыдущая часть, «Джон Уик 3», длилась 131 минуту.

В апреле сообщалось, что «Джон Уик 4» выбыл из графика российских релизов. Вместе с ним в графике не оказалось и ленты «Невыносимая тяжесть огромного таланта».