Ученые в России нашли способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями

Российские ученые Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии разработали способ борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 2 февраля, ведущий научный сотрудник центра Николай Воложанцев рассказал, что специалисты в рамках национального проекта «Наука и университеты» успешно провели исследования терапевтической эффективности ферментов бактериофагов, способных расщеплять полисахаридную капсулу патогенных бактерий.

В ходе исследования были разработаны экспериментальные образцы препаратов, активных против наиболее распространенных в госпитальной среде и устойчивым перед антибиотиками бактерий: Acinetobacter baumannii и Klebsiella pneumoniae.

Воложанский подчеркнул, что в настоящее время число множественно-устойчивых к антимикробным препаратам бактериальных штаммов требует поиска новых способов контроля их распространения.

В экспериментах специалистам удалось получить убедительные данные о терапевтической эффективности ферментов при лечении инфекции. Из-за высокой специфичности использовать их предполагается в виде комплексных препаратов, включая комбинации с антибиотиками.

В январе сообщалось, что российские химики модифицировали привычные натуральные ткани — лен, хлопок и шерсть, придав им особые качества. По словам специалистов, одежда из такой наноткани защитит владельца от вредного ультрафиолетового излучения, опасных патогенов, также она отталкивает влагу, пишет RT.

Изменить свойства полотна ученым удалось за счет наночастиц безопасного для людей соединения — нитрида бора. Изделия из инновационной ткани выдерживают многократную стирку и нагревание.

Также в январе сообщалось, что специалисты в Истре Московской области разработали аппарат для сублимации плазмы крови. Высушенную кровь можно будет хранить без специальных холодильников и даже брать с собой в дорогу, отмечает телеканал «360». Как рассказал генеральный директор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов, главным плюсом является исключение риска заражения.

В ноябре 2022 года российские ученые выявили вид бактерий, обитающих в кишечнике, концентрация которых ниже у людей с клинической депрессией. Этот феномен, вероятно, поможет найти принципиально новые стратегии в лечении этого заболевания.

В феврале прошлого года ученые российского НИТУ «МИСиС» в составе международного коллектива создали из тропических растений материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Специалисты разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Они протестировали его активность против болезнетворных бактерий, в том числе — грамположительных бактерий стафилококка, пишет НСН.

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