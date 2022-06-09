Работа над прикрытием: новое вещество защитит еду от бактерий и грибков

Российские ученые создали новые препараты для обработки поверхностей, которые позволят бороться с устойчивыми микробами . В первую очередь разработка предназначена для больниц, где иногда обнаруживают вызывающие опасные инфекции бактерии. А также для пищевых производств, на которых порой встречаются возбудители кишечных болезней. Вероятно, новый препарат окажется эффективным, но он требует проверки в промышленных условиях, указали эксперты. Средство уже намерены испытать несколько мясоперерабатывающих заводов.

Нанести и обезвредить

В пищевой промышленности и медицине есть проблема: иногда на стенах помещений появляются бактериальные биопленки . Когда микроорганизмы существуют в такой форме, от них проблематично избавиться с помощью традиционной дезинфекции , поэтому нужны другие решения.

Ученые Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с сотрудниками химического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали новые составы для обработки стен производственных, складских и прочих помещений предприятий пищевой промышленности и больниц. Если нанести препарат на поверхности, микробы погибают и их новых сообществ не появляется .

Препараты разработали на основе особых полимеров с антимикробными свойствами — они способны уничтожать контактирующие с ними бактерии . Чтобы усилить их действие, можно добавить в вещество ионы металлов.

— В рецептурах использованы водорастворимые полимеры, то есть в качестве растворителя используется вода, что делает процесс нанесения процедурой, соответствующей всем экологическим требованиям, — рассказала «Известиям» заместитель директора Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова Анастасия Семенова. — Они безопасны для людей и не воспламеняются, нетоксичны , после их нанесения на стены и потолки помещение не нужно проветривать.

Работа над прикрытием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас для борьбы с микробными пленками в больницах применяют органические растворители, которые могут загореться . На пищевых предприятиях или в общепите, где есть открытый огонь, использование таких препаратов создает риск пожара.

Разработчики подчеркивают, что в новых составах нет антибиотиков или других лекарств, к которым большинство микроорганизмов могут стать устойчивы . Речь о явлении, при котором бактерия адаптируется к воздействию препарата и вещество становится бесполезно для борьбы с патогеном. Например, в больницах из-за этого могут поселиться энтерококки, клебсиелла и ацинетобактер, из-за которых у пациентов вероятны воспалительные инфекции . На пищевых производствах возможны проблемы с сальмонеллой и кампилобактер — при попадании в еду они способны вызвать отравление.

Проверка практикой

Завкафедрой высокомолекулярных соединений МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Ярославов обратил внимание на простоту нанесения нового вещества. По его словам, поверхность не нужно чистить от водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины и затем сушить, как при использовании других препаратов .

Старший научный сотрудник кафедры электрохимии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Зезин отметил, что использованные полимеры — гибкая основа для получения растворов с нужными характеристиками.

— Меняя соотношение компонентов, можно в широких пределах варьировать свойства получаемых покрытий и формировать их на различных поверхностях, включая плохо смачиваемые водой (гидрофобные) и загрязненные. При этом бактерицидное действие покрытия сохраняется, — рассказал Алексей Зезин.

Работа над прикрытием Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пищевая промышленность заинтересована в новых высокоэффективных антимикробных препаратах , не наносящих вред ни людям, ни природе, прокомментировала исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

— Сегодня уже определились предприятия мясной промышленности, которые первыми испытают новую разработку российских ученых , — сообщила она.

Разработка может быть востребована на пищевых предприятиях, поделилась мнением заведующая кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» Московского государственного университета пищевых производств Ирина Кирш.

— Судя по составу, покрытие будет эффективным — в него входят компоненты, хорошо справляющиеся с микроорганизмами . Конечно, на большинстве пищевых предприятий дезинфекция поверхностей проходит довольно часто, от этого зависит безопасность продуктов и населения, однако легкость нанесения состава позволяет часто обновлять защиту, — отметила она.

Однако материал требует проверки по определению срока действия полимера в промышленных условиях, то есть сколько он будет сохранять антимикробный эффект, подчеркнула Ирина Кирш.