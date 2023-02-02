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Путин прибыл в Волгоград на празднование победы в Сталинградской битве

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прибыл в Волгоград, чтобы отпраздновать 80-летие победы в Сталинградской битве.

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Российский лидер возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане и произнесет речь на праздничном концерте.

Помимо этого у главы государства запланированы встречи с представителями молодежных и патриотических организаций и совещание с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ранее в этот день сотрудник Центра военной истории РАНХиГС кандидат исторических наук Алексей Исаев назвал победу в Сталинградской битве ударом колоссальной силы для вооруженных сил нацистской Германии. Он отметил, что такого поражения вермахту до этого никто не наносил. По словам историка, общие потери СССР в этом сражении составили примерно 1,1 млн человек — это и убитые, и раненые, и пропавшие без вести.

1 февраля в Волгограде стартовал международный слет «Внуки Победы. Сталинград». Участниками мероприятия стали потомки военнослужащих, сражавшихся за Сталинград, а также представители движения «Волонтеры Победы», которые активно занимаются сохранением исторической памяти о переломном моменте Великой Отечественной войны.

18 января Путин также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Президент посетил мемориальные комплексы в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 года, она считается переломным моментом Великой Отечественной войны. В сражении участвовало более 2 млн человек.

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