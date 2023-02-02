Историк назвал победу в Сталинградской битве «ударом под дых» Третьему рейху

Победа СССР в Сталинградской битве стала для вооруженных сил нацистской Германии ударом колоссальной силы и масштабов, до этого никто не наносил вермахту настолько большое поражение. На это в беседе с «Известиями» указал сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

2 февраля 2023 года отмечается 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

«Это был удар под дых Третьему рейху в момент, когда он находился на вершине своего могущества. Немецкие танки стояли у Волги, они стояли у гор Кавказа, они продолжали блокировать Ленинград, в 200 км от Москвы находилась крупная группировка немецкой армии», — отметил историк.

Он указал, что в то время даже англичане отказались от налетов на Берлин из-за успехов немецкой военной авиации в воздухе.

«И в этот момент Третий рейх получает чудовищной силы удар, который вырывает из рядов вермахта самую многочисленную на тот момент армию Паулюса, 330 тыс. человек попадает в окружение, и вскоре они оказываются разгромлены, пленены. И это был удар колоссальной силы и масштабов, особенно учитывая, что никто до этого настолько большое поражение вермахту не наносил. Действительно, это было уникальное сражение в истории Второй мировой войны и безусловно переломное», — подчеркнул Исаев.

Историк уточнил, что общие потери СССР в Сталинградской битве составили примерно 1,1 млн человек — это и убитые, и раненые, и пропавшие без вести.

«Со стороны противника потери были где-то 500–700 тыс. человек, а в условиях катастроф учет у немцев ломался. Но, так скажем, количество списанных именно как погибшие на январь 43 года — 180 тыс. человек — оно было превышено только летом 44 года, то есть это был действительно очень сильный удар по вермахту, это потери всего вермахта на советско-германском фронте, но львиную долю в этом занимал Сталинград. И действительно, если включать еще и союзников Германии, то потери и той и другой страны в целом в Сталинградской битве — это около 2 млн человек, но подчеркну, что это не убитые, это именно убитые, раненые и пропавшие без вести», — добавил Исаев.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы историк также объяснил, почему Сталинградская битва стала по-настоящему переломным моментом в Великой Отечественной войне. Кроме того, Исаев ответил на вопрос о том, почему контрнаступление под Сталинградом имело название «Уран» и связано ли это с атомным оружием.

15 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.