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В Волгограде стартовал слет к 80-летию Сталинградской битвы

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Международный слет «Внуки Победы. Сталинград» стартовал в городе-герое Волгограде. Церемония открытия состоялась 31 января, об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

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Торжественное мероприятие прошло в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Участниками слета стали потомки военнослужащих, сражавшихся за Сталинград, а также представители движения «Волонтеры победы», которые активно занимаются сохранением исторической памяти о переломном моменте Великой Отечественной войны.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко передал благодарность добровольцам и родственникам ветеранов за их вклад в подготовку и проведение памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Сталинградской битве.

«Мы никому не отдадим нашу Победу и нашу историю. <...> Здесь, в Городе-герое, накануне юбилея Сталинградской битвы все внуки победы чувствуют великую гордость за своих Героев. <...> Вот настоящая связь поколений!» — заявил Внук Победы из Еврейской автономной области Семен Науменко.

На церемонии открытия выступили почетные гости из числа общественных и политических деятелей, а также 96-летний участник Великой Отечественной войны Медков Александр Васильевич. Ветеран пожелал присутствующим всегда хранить в своей душе любовь и веру, которые помогут преодолеть самые суровые испытания.

Программа слета рассчитана на пять дней. За это время гости смогут посетить музеи, мемориалы, встретиться с ветеранами. Кроме того, Волонтеры Победы запустят работу квест–комнаты «Сталинградская битва», в которой с помощью VR–технологий будут воссозданы исторические события. В завершение, 4 февраля, планируется создать памятное граффити на одной из центральных улиц Волгограда.

Ранее, во вторник, мэрия Волгограда сообщила, что на всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград». Там уточнили, что знаки установлены на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3-й Продольной магистрали, а также по ул. Н. Отрады. Также такой знак появится на въезде со стороны моста через Волгу.

Решение о временном переименовании в Сталинград на 10 дней в году было принято волгоградской городской думой в 2013 году. В частности, это происходит 2 февраля — в День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

1 и 2 февраля в 2023 году для жителей Волгоградской области будут выходными. Власти запланировали проведение в регионе около 250 праздничных мероприятий.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, она считается переломным моментом Великой Отечественной войны. В сражении участвовало более 2 млн человек.

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