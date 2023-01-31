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В Волгограде дорожные указатели временно поменяли на «Сталинград»

Дорожные знаки «Волгоград» временно поменяли на «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве
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Фото: t.me/rian_ru
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В Волгограде, в преддверии 80-летия победы в Сталинградской битве, на всех основных въездах в город дорожные знаки «Волгоград» временно заменены на знаки «Сталинград». Об этом 31 января сообщает пресс-служба мэрии в Telegram-канале.

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Там уточнили, что знаки временно установлены на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3-й Продольной магистрали, а также по ул. Н. Отрады.

Кроме того, такой знак появится на въезде со стороны моста через Волгу.

Решение о временном переименовании в Сталинград на 10 дней в году принято волгоградской гордумой в 2013 году. В частности, это происходит 2 февраля — в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

1 и 2 февраля в этом году для жителей Волгоградской области будут выходными. Власти запланировали проведение в регионе около 250 праздничных мероприятий.

Вместе с тем 27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что никаких обсуждений о полноценном переименовании Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.

30 января Песков сообщил журналистам на брифинге, что президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград. При этом речь идет об однодневной поездке.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, считается переломным событием Великой Отечественной войны. В сражении участвовало более 2 млн человек.

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