В Грузии рассмотрят инициативу о сокращении срока безвизового пребывания россиян

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент резолюцию о необходимости сокращения срока безвизового пребывания россиян на территории государства, уведомило в четверг, 2 февраля, агентство «Интерпрессньюс».

По информации агентства, резолюцию уже зарегистрировали в парламенте. Согласно тексту документа, партия призывает правительство Грузии «ограничить бесконтрольную миграцию граждан России на территорию Грузии, ограничить срок безвизового пребывания граждан России на территории Грузии, а также оставить в силе на данном этапе ограничение авиаперелетов».

В заявлении партии сообщается о том, что поток бесконтрольной миграции российских граждан, который идет в Грузию, наносит ущерб безопасности страны.

В настоящее время россиянам не нужны визы для выезда в республику, там граждане РФ могут находиться беспрерывно на протяжении одного года. Для продления срока пребывания в Грузии нужно лишь вновь пересечь границу. Прямого авиасообщения между РФ и Грузией нет с 8 июля 2019 года.

Грузинское МВД отметило, что в прошлом году практически 1,5 млн граждан РФ приехали в страну, а это почти в пять раз выше показателя за 2021 год.

20 января президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала предложение о возобновлении авиасообщения с Россией. Она заявила, что «вместо возобновления полетов правительству следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в адрес страны об обходе санкций через Грузию».

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

В июне 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. Это решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.