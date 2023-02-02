В России приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца. Главное

Оформление загранпаспортов с электронным носителем информации через портал госуслуг временно приостановлено. О прекращении приема заявок со 2 февраля говорится в уведомлении на сайте, возникающее при соответствующем запросе. Как теперь оформлять загранпаспорта и в какие страны можно въехать по документам старого образца — читайте в материале «Известий».

Что такое загранпаспорт нового образца

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет пользования.

Почему нельзя оформить загранпаспорт нового образца через «Госуслуги»

В пресс-службе «Гознака» 2 февраля объяснили, что перебои в оформлении биометрических загранпаспортов обусловлены возросшим спросом на документы с электронным носителем информации. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО «Микрон», был вынужден начать оптимизацию технологических процессов. Перенастройка оборудования позволит в будущем увеличить объемы производства таким образом, чтобы они отвечали сложившемуся спросу.

В «Гознаке» прогнозируют восстановление равномерного выпуска загранпаспортов нового образца в течение месяца после перестройки производства.

Тем не менее в Минпромторге указали, что изготовление новых чипов для биометрических документов не останавливается окончательно, а отгрузки новых партий продолжаются. Временно прекращен лишь прием заявок на «Госуслугах».

Гражданам, уже подавшим заявки через портал, поступит ответ с инструкциями от ведомства. Кроме того, заявитель может пойти в подразделение по вопросам миграции по месту оформления документа.

Что делать, если не успел оформить загранпаспорт нового образца

Вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян не увидел причин для беспокойства в ситуации с перебоями в выдаче новых загранпаспортов. Он указал, что перерыв в приеме заявок никак не отразится на возможностях россиян для путешествий.

«Я из этого не склонен делать никакой трагедии по двум причинам. Первая причина — она самая важная: все страны впускают россиян со старыми паспортами, с пятилетними паспортами старого образца, не биометрическими. Нет ни одной страны мира, которая не пустила бы россиян с этим паспортом», — отметил эксперт.

Также Мкртчян напомнил, что в 2022 году уже была приостановка выдачи биометрических паспортов, которая не повлияла на ситуацию в целом. Он посоветовал россиянам, перед которыми стоит вопрос оформления загранпаспорта, обзавестись документом старого образца сроком на пять лет.

«Два момента по пятилетнему, паспорту — во-первых, у него в два раза срок короче, чем у десятилетнего, но ключевое, что количество страниц там меньше всего лишь на 30%, хотя срок меньше в два раза. И он элементарно дешевле, чем десятилетний», — добавил Мкртчян.

Ранее российские консульства временно прекращали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет с 26 августа 2022 года в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. При этом выдача традиционных загранпаспортов сроком на пять лет продолжалась в прежнем режиме. 20 сентября консульский департамент МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет.