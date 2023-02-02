«Пробовала тройной аксель, четверные — пока нет»

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию в конце января начался с новости о снятии с соревнований Елизаветы Туктамышевой. И статус главной звезды турнира достался 15-летней Ксении Гущиной. С повышенным вниманием журналистов и зрителей спортсменка справилась отлично — и даже получила удовольствие. Она рассказала в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» о платьях и макияже, о программах, а также о подготовке показательного номера за сутки.

«Там делают в целом всёе же то самое, что и в России»

— Вы говорили, что фигурное катание вас затянуло, когда наблюдали за другими фигуристами. Кто это был?

— В тот момент была Олимпиада-2018, где выступали Алина Загитова и Женя Медведева. Я смотрела почти всё фигурное катание на тех играх. Мне очень понравилось.

— То есть вы прямо живете фигурным катанием?

— Это уже жизнь. Без него никак — пока что без фигурного катания я не представляю себя. Но в повседневной жизни с родителями иногда обсуждаем какие-то новости, соревнования. Они не очень разбираются в этом всем, но о чем-то поговорить можем. С друзьями тоже, с некоторыми.

— За мировыми соревнованиями следите?

— Не смотрела, но видела результаты. Смотрела распечатки. Чтобы кто-то запомнился — скорее нет. Там делают в целом всё же то самое, что и в России.

— Кто вас поддерживает на соревнованиях чаще всего?

— Родители и некоторые друзья. Но я не всегда замечаю их присутствие. Бывает так, что они уже после проката говорят, что приходили на меня посмотреть.

— Вы недавно переехали в Петербург. Уже устроились там? Есть любимое место?

— Да, всё очень хорошо. Мне всё нравится. Вообще Санкт-Петербург — очень красивый город, и я его еще не весь посмотрела. Здесь очень много интересных мест, я стараюсь разнообразить свой досуг и бывать в разных локациях. Не ходить в одни и те же места.

— Вы уже как-то говорили о желании выучить элементы ультра-си. Что-то пробовали на тренировках?

— Вообще как пойдет. Потому что пока рано загадывать. Пробовала тройной аксель, четверные — пока нет.

«Старались делать всё, как в фильме, чтобы получилось более реалистично»

— На чемпионате Санкт-Петербурга вы выступали с ярким показательным номером в образе Харли Квинн. Это была идея тренеров?

— Да, предложил тренерский штаб, я поддержала эту идею. Фильм с этой героиней я смотрела. Вообще мы поставили этот номер буквально за день до самих показательных выступлений, после короткой программы. Всё было очень быстро. Старались делать всё, как в фильме, чтобы получилось более реалистично.

— А костюм как успели сделать? Из своих вещей?

— Да, из моей одежды. Кофту раскрашивали — тренер помогал, Александрина Сергеевна Дегтярева.

— Вы вообще любите показательные выступления? Хоть у вас их еще не так много было.

— Да, опыта немного. Эти выступления на чемпионате Санкт-Петербурга буквально вторые-третьи. Но мне очень нравится катать не просто программу, а делать что-то свое, придумывать. Но о новых образах пока не думала.

— Как вам номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй?

— Я его видела, он интересный. Хорошо получилось, потому что сериал только вышел. И они сразу сделали показательный номер. Сам сериал я тоже смотрела.

— А вообще сериалы любите?

— Разные смотрю. Или романтику, или фэнтези.

«Никогда не сдаваться»

— На турнире в Санкт-Петербурге к вам было повышенное внимание после снятия Елизаветы Туктамышевой — много зрителей, журналистов. Как вы отнеслись к этому, не опасались?

— Да нет, мне, наоборот, это понравилось. Такое внимание! Оно было впервые, так много! Но мне это нравится.

— Фигурное катание у нас в стране вообще очень популярно. Как вам это?

— Считаю, что это очень хорошо, что возрастает интерес к спортсменам. Даже к тем, кто только выходит на взрослый уровень. Мотивирует ли это? Меня да.

— С кем из девчонок-фигуристок общаетесь?

— Вообще много с кем. Но больше всего — с Софой Самоделкиной и Лизой Шанаевой.

— Кем вы мечтали стать в детстве?

— Наверное, тренером по фигурному катанию. Очень хотелось.

— И до сих пор думаете об этом? Хоть вам, наверное, еще долго до этого.

— Да. Надо уже начинать думать об этом. (Смеется.)

— Вы сейчас еще учитесь в школе, тренируетесь. Свободное время вообще есть? По магазинам там походить…

— Его не так много, так как весной я буду сдавать экзамены. Поэтому все свободные часы провожу за подготовкой к ним. Для того чтобы ходить по магазинам, остается совсем мало времени. Но я покупаю обычно по настроению, что-то понравится или что-то нужно.

— Макияж на соревнования делаете сами?

— Всегда сама. Мама мне помогала, когда у меня был второй спортивный разряд. С первого я уже привыкла всё делать сама — краситься, заплетаться.

— Как проходит процесс работы над костюмами?

— Мы обсуждаем всё вместе с тренером, иногда мама высказывает свое мнение. Всё учитывается, стараемся делать так, чтобы всем всё понравилось. И мне в том числе — мне же кататься! Такого, чтобы какой-то костюм мне не нравился, не было.

— У Саши Трусовой на Олимпиаде был очень простой костюм в произвольной программе — классическое маленькое черное платье. А какие нравятся вам? Сложные образы или более простые?

— Мне нравятся более простые платья, но чтобы в них была какая-то изюминка, отличающая их от других. Аксессуар или что-то на самом платье — здесь уже зависит от образа.

— У Кагановской и Ангелопола возник казус с платьем во время произвольного танца на чемпионате Санкт-Петербурга. У вас бывали такие неприятные моменты с костюмами?

— Нет, не припоминаю. Вроде всегда всё хорошо было. Надеюсь, и не будет.

— У вас есть какой-нибудь ритуал перед выходом на лед? Или в день соревнований?

— У меня нет никаких ритуалов. Просто нужно, чтобы было внутреннее спокойствие. Стресс бывает, но нужно уметь его преодолевать, чтобы он не мешал и не сказался на самом выступлении.

— Как вы расслабляетесь?

— Музыку слушаю или дышу. Что я обычно включаю — зависит от настроения, всё по-разному. Или какие-то грустные, или веселые песни. Слушаю и российских, и зарубежных исполнителей.

— Ксения Синицына как-то сказала, что вышла бы замуж за хоккеиста. А вы могли бы?

— Не знаю. (Смеется.) Об этом еще рано говорить.

— А какое у вас окружение?

— Скорее, больше спортивное — те, с кем я общаюсь на тренировках. Ну и из школы несколько человек.

— Друзья участвуют в вашей спортивной жизни? Или общаетесь на отвлеченные темы?

— Они меня поддерживают, пишут поздравления.

— А в социальных сетях поклонники пишут?

— Да, бывает. В основном после соревнований многие пишут поздравления.

— А игрушки необычные дарили? Все оставляете себе?

— На чемпионате России подарили забавного зеленого монстрика. А так я игрушки не все себе оставляю, кому-то раздаю.

— Какие у вас цели в фигурном катании? Вы уже говорили, что хотели бы когда-нибудь съездить на чемпионат Европы.

— Глобальная цель — это, конечно, Олимпиада. А так — тоже очень хотелось бы съездить и на чемпионаты мира, и Европы.

— У вас есть какая-нибудь программа, ваша или чья-то еще, которая очень нравится?

— Мне очень понравилась олимпийская произвольная программа Жени Медведевой — «Анна Каренина». Всё в целом — как это смотрелось на льду. Из моих — мне очень нравится моя произвольная в нынешнем сезоне.

— А когда вы смотрите чью-то программу — на что обращаете внимание?

— Я стараюсь смотреть на всё: и на техническую составляющую, и на саму программу. И что можно было бы улучшить у себя.

— Что бы сказали себе в детстве?

— Никогда не сдаваться.