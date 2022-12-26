«Мне всё время хочется сделать что-то посложнее. Останавливаю себя»

Одним из самых заметных событий чемпионата России стала борьба за первое место в мужском одиночном катании. И случилась крайне редкая ситуация — одинаковую итоговую сумму баллов набрали Евгений Семененко и Петр Гуменник. По правилам в этом случае победителем турнира объявляется фигурист, который стал первым в произвольной программе. Им оказался Семененко. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» серебряный призер чемпионата Петр Гуменник рассказал о том, насколько обидно проигрывать, когда у тебя нет никакого отрыва от соперника, раскрыл детали тактики, позволившей взять медаль, и проанализировал прыжковый турнир в Санкт-Петербурге, прошедший двумя неделями ранее.

— Произвольная программа закончилась двое суток назад. Какие сейчас эмоции?

— Всё еще обидно. Но в целом рад, что принял участие в чемпионате России. В принципе понравилось.

— Что ты себе сказал, как пережить такой результат?

— Просто надо отвлечься, постараться на эту тему много не думать.

— С Женей Семененко что-то говорили друг другу после выступления?

— Кроме поздравлений, пока еще ничего не говорили.

— Многие писали, поздравляли с отличным выступлением?

— Да, очень много поздравлений. Не успел еще всем ответить.

— Тебе все-таки помогает твоя тактика с просчитыванием вероятности исполнения прыжков?

— Да. Решение не прыгать четверной лутц было принято исходя из этого. Риттбергер и сальхов получаются стабильно, в последние дни получались хорошо, я был в них уверен. В лутце уверенности нет. Хотя иногда и он получается хорошо.

— На прыжковом чемпионате был и лутц, и флип. Изначально планировалось такое?

— Нет, так сложилось. Сначала думал, что буду отталкиваться от того, что прыгает соперник. Получилось, что почти всегда мне был выгоден сальхов. И только в последнем раунде я перешел на флип и лутц. Знал, что нужно получить больше баллов. Конечно, хотелось выиграть.

— Не было соблазна и в финале прыгнуть сальхов, который попроще и постабильнее?

— Мне, наоборот, всё время хочется сделать что-то посложнее. Останавливаю себя. Вероника Анатольевна [Дайнеко] (тренер Петра Гуменника. — «Известия») тоже иногда останавливает меня. Нужно меня иногда чуть-чуть придержать.

— Твое отношение к тому, что прыжковый турнир проводился в середине сезона?

— Усталость появляется в конце сезона. Для меня никакой разницы нет. Главное, что это не слишком близко к какому-то другому соревнованию. Остальное не так важно. За две недели до чемпионата России — это нормально.

— Не стоит ли проводить в один день личный, а в другой — командный турнир?

— Я немножко подустал к последнему раунду. А кто-то из спортсменов, кто не выступал на командном турнире, был посвежее. Но на два растягивать, кажется, слишком. Экшена не так много, чтобы два дня заполнить. Если на два дня, то надо еще что-то добавлять. И в личном, и в командном.

— Интересно делать каскады из пяти прыжков, которые нельзя исполнять на официальных соревнованиях?

— Да, раунд с каскадами из пяти прыжков хорошо получился. На тренировках я часто занимался такими экспериментами. Сложнее ли мальчикам делать такие элементы, чем девочкам? Я легко делаю с риттбергером. Так проще, чем с тулупом, там мне скорости не хватает. А риттбергер могу и с места прыгать.

— На чемпионате России был отбор в сборную, но не на международные соревнования. А если бы не было отстранения, мог ведь поехать на чемпионат Европы...

— Тоже печально, что никуда не едем. В кои-то веки попал в тройку, а никуда не едем. Но надежда, конечно, есть. Может, в ближайшем будущем вернемся [на международные соревнования], в следующем сезоне.

— Чем будешь заниматься в новогодние праздники?

— Несколько дней отдохну — 31 декабря и 1 января. А так — тренировки. Если позовут в шоу, может, выступлю.​