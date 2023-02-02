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Песков призвал не преувеличивать значение американской ЧВК «Моцарт» на Украине

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Кремлю неизвестно о какой-либо значимой роли американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о прекращении участия этой военной компании в украинском конфликте.

31 января руководитель ЧВК «Моцарт» Энди Милберн заявил, что компания покидает Украину. Он пояснил, что организация стала предметом судебного разбирательства, что якобы слишком отвлекало от миссии на Украине.

В свою очередь, обозреватель газеты The New York Times Джеффри Геттлман написал, что ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и посещения стриптиз-клубов.

Кроме того, по его словам, «Моцарт» собирала пожертвования, но вскоре деньги стали заканчиваться и в ЧВК возникли внутренние конфликты и случаи дезертирства.

29 января военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его данным, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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