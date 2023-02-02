Обозреватель газеты The New York Times Джеффри Геттлман 1 февраля написал, что американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и посещения стриптиз-клубов.

Геттлман рассказал, что был свидетелем, как основатель ЧВК Эндрю Мильбурн сообщил своим подчиненным о «смерти» группы «Моцарт». Причиной краха, по словам журналиста, стали злоупотребление спиртными напитками и финансовые трудности.

Кроме того, в составе отряда были ветераны боевых действий, которые страдали психическими расстройствами и алкоголизмом. «Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — указал Геттлман.

На первых порах, как пишет журналист, «Моцарт» собирала пожертвования и это были значительные суммы, но вскоре деньги стали заканчиваться и в ЧВК возникли внутренние конфликты и случаи дезертирства.

Вместе с тем Геттлман заявил, что Мильбурн в настоящее время пытается возродить компанию и уже работает над этим.

О том, что ЧВК «Моцарт» покидает Украину, стало известно 31 января. В западных СМИ в настоящее время обсуждается скандал, в который втянуты Милбурн и финансовый директор ЧВК Энди Бейн. По некоторым данным, последний обвинил основателя компании в присвоении и растрате средств.

29 января января военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его данным, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

Газета The Washington Post 19 января написала, что в боевых действиях на стороне Украины в настоящее время принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наемников.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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