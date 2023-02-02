Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего при пожаре в Севастополе
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Общество
Полиция в Херсонской области задержала предполагаемого наводчика ВСУ
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Мир
МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Авто
В России появились Chevrolet Cruze из Китая
Сюжет:

NYT назвала пьянство причиной краха ЧВК «Моцарт» на Украине

NYT: ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства и посещения стриптиз-клубов
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель газеты The New York Times Джеффри Геттлман 1 февраля написал, что американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и посещения стриптиз-клубов.

Геттлман рассказал, что был свидетелем, как основатель ЧВК Эндрю Мильбурн сообщил своим подчиненным о «смерти» группы «Моцарт». Причиной краха, по словам журналиста, стали злоупотребление спиртными напитками и финансовые трудности.

«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

Кроме того, в составе отряда были ветераны боевых действий, которые страдали психическими расстройствами и алкоголизмом. «Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам», — указал Геттлман.

На первых порах, как пишет журналист, «Моцарт» собирала пожертвования и это были значительные суммы, но вскоре деньги стали заканчиваться и в ЧВК возникли внутренние конфликты и случаи дезертирства.

Вместе с тем Геттлман заявил, что Мильбурн в настоящее время пытается возродить компанию и уже работает над этим.

О том, что ЧВК «Моцарт» покидает Украину, стало известно 31 января. В западных СМИ в настоящее время обсуждается скандал, в который втянуты Милбурн и финансовый директор ЧВК Энди Бейн. По некоторым данным, последний обвинил основателя компании в присвоении и растрате средств.

29 января января военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его данным, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

Газета The Washington Post 19 января написала, что в боевых действиях на стороне Украины в настоящее время принимают участие от 1 до 3 тыс. иностранных наемников.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023