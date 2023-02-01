Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине

Частная военная компания (ЧВК) «Моцарт», которая вела подготовку украинских солдат, покидает Украину. Об этом 31 января заявил руководитель ЧВК Энди Милберн.

Он подчеркнул, что 31 января — это последний день для работы группы «Моцарт» в стране.

«Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии — обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — сообщил Милберн на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией, запрещена в РФ).

При этом он отметил, что ЧВК намерена продолжить работу на Украине, но под другим названием.

В западных СМИ сейчас обсуждается скандал, в который втянуты Милберн и финансовый директор ЧВК Энди Бейн. По некоторым данным, последний обвинил основателя компании в присвоении и растрате средств.

29 января военный аналитик Александр Михайлов заявил «Известиям», что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействованы наемники как минимум из 50 государств. По его словам, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны.

По словам эксперта, спонсором для наемников является НАТО, и? пока организация платит, боевики будут продолжать ехать в зону СВО.

Ранее, 19 января, газета The Washington Post сообщила, что в боевых действиях на стороне Украины принимают участие от 1 тыс. до 3 тыс. иностранных наемников. Отмечается, что иностранные боевики привлекают внимание на Западе, особенно когда их убивают или захватывают.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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