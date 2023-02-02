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Стала известна возможная причина пожара в Севастополе

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в строительной бытовке в Севастополе мог начаться из-за неисправности проводки или нагревательного прибора. Об этом 2 февраля сообщил корреспондент «Известий» Николай Аксенов с места происшествия.

«Возгорание полностью ликвидировано. Основные причины возникновения пожара — неисправность проводки или нагревательного прибора», — рассказал он.

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Со своей стороны губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил гибель семи рабочих.

«По предварительным данным погибли семеро рабочих, которые приехали из разных регионов страны. Двое госпитализированы в больницу, они в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram-канале.

После пожара в жилом модуле судьба пяти человек остается неизвестной. Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как сообщали «Известия», жилой модуль для строителей, где ночью произошло возгорание, имел 38 комнат b предназначался для проживания около 190 человек. На момент пожара в нем находились 185 человек, большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение.

Прокуратура Севастополя инициировала проверку после пожара в строительной бытовке. Будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. Кроме того, на контроль поставили ход процессуальной проверки, которую по этому факту проводят правоохранители.

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