Прокуратура Севастополя начала проверку по факту пожара с шестью погибшими

Прокуратура Севастополя инициировала проверку после пожара в строительной бытовке в Севастополе, где, по последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в четверг, 2 февраля.

Как сообщали «Известия», жилой модуль для строителей, где ночью произошло возгорание, имел 38 комнат предназначался для проживания около 190 человек. На момент пожара в нем находились 185 человек, большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение. Предварительно, шесть человек погибли, еще двое пострадали.

Проверка начата по поручению прокурора города Максима Жука. Будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. Кроме того, на контроль поставили ход процессуальной проверки, которую по этому факту проводят правоохранители.

В настоящее время на месте пожара работаю экстренные службы.