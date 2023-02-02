Судьба пяти рабочих неизвестна после пожара в Севастополе

Судьба пяти человек остается неизвестной после пожара в жилом модуле для строителей на улице Нефтяная в Севастополе. Об этом 2 февраля сообщили в экстренных службах.

«По уточненной информации, неизвестна судьба пяти строителей», — сообщили там «РИА Новости».

В связи с пожаром Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело о причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Как сообщали «Известия», жилой модуль для строителей, где ночью произошло возгорание, имел 38 комнат предназначался для проживания около 190 человек. На момент пожара в нем находились 185 человек, большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение. Предварительно, шесть человек погибли, еще двое пострадали.

Прокуратура Севастополя инициировала проверку после пожара в строительной бытовке. Будет проверено исполнение требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. Кроме того, на контроль поставили ход процессуальной проверки, которую по этому факту проводят правоохранители.