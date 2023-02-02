Число погибших при пожаре в Севастополе возросло до шести

В результате пожара в строительной бытовке в Севастополе 2 февраля погибли шесть человек.

По данным «Известий», еще двое человек пострадали.

Жилой модуль для строителей имел 38 комнат предназначался для проживания около 190 человек, на момент пожара в нем находились 185 человек. Большинство из них смогли самостоятельно покинуть помещение.

Ранее в этот день МЧС сообщало о пяти погибших. Огонь охватил площадь около 200 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 02:19. После ликвидации открытого горения начался разбор конструкции. Работы продолжаются.