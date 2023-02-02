Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Происшествия
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и четырех кораблей КНР
Сюжет:

В Великобритании заявили о нехватке тяжелых орудий после передачи их Киеву

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Thomas Alvarez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская армия испытывает нехватку тяжелых орудий после того, как Украине были переданы 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. Об этом 1 февраля сообщила газета Daily Mail.

Пакетный снаряд: повлияют ли на ход СВО поставки Киеву дальнобойных ракет
И как это отразится на безопасности Крыма

Издание рассказало, что теперь Великобритания ищет по всему миру шведские САУ Archer и южнокорейские K9 Thunder, чтобы восполнить запасы.

В связи с этим британская армия работает над ускорением программы Mobile Fires Platform, которая должна обеспечить страну необходимым вооружением к 2029 году, но до этого момента Великобритания будет находиться в уязвимом положении, отмечает газета.

Ранее, 1 февраля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США отправить украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. Он сказал, что «чем быстрее победят» военные Украины, тем скорее будет восстановлена мировая экономика.

12 января сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что призывающие к поставкам наступательного оружия Украине — военные маньяки. Он добавил, что особенно их много в США.

Москва неоднократно осуждала западные страны из-за поставок оружия на Украину, отмечая, что Запад тем самым только затягивает конфликт.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023