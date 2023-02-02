Британская армия испытывает нехватку тяжелых орудий после того, как Украине были переданы 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. Об этом 1 февраля сообщила газета Daily Mail.

Издание рассказало, что теперь Великобритания ищет по всему миру шведские САУ Archer и южнокорейские K9 Thunder, чтобы восполнить запасы.

В связи с этим британская армия работает над ускорением программы Mobile Fires Platform, которая должна обеспечить страну необходимым вооружением к 2029 году, но до этого момента Великобритания будет находиться в уязвимом положении, отмечает газета.

Ранее, 1 февраля, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США отправить украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. Он сказал, что «чем быстрее победят» военные Украины, тем скорее будет восстановлена мировая экономика.

12 января сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что призывающие к поставкам наступательного оружия Украине — военные маньяки. Он добавил, что особенно их много в США.

Москва неоднократно осуждала западные страны из-за поставок оружия на Украину, отмечая, что Запад тем самым только затягивает конфликт.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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